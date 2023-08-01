Экс-аналитик ЦРУ заявил о военной слабости режима Зеленского

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал террористические атаки Киева по территории России проявлением слабости украинского президента Владимира Зеленского.

«Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Джонсон указал, что действия украинского лидера ведут к его преждевременной смерти. Решения Зеленского — акт отчаяния, добавил он.

При этом на поле боя, отметил бывший аналитик, киевский режим не может ничего противопоставить российским силам.

«Украина проигрывает, и проигрывает стремительно», — сказал эксперт.

Ранее, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Поврежден фасад на уровне 21-го этажа «Москва-Сити». В МЧС сообщили, что в башне IQ на территории «Москва-Сити» разрушено 150 кв. м остекления после атаки беспилотников.

Очевидец рассказал «Известиям», что взрыв от падения беспилотника у «Москва-Сити» был слышен в радиусе 1 км. Сотрудники МЧС организовали штаб на месте от падения.

В этот же день стало известно, что российские военные предотвратили восемь попыток провести атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, также были уничтожены более 100 боевиков. Начальник пресс-центра группировки «Центр» отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» сбил украинский беспилотник (БПЛА). Авиацией, по его словам, было нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское лесничество.

До этого, 20 июля, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.