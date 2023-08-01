Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве

В настоящее время сотрудники МЧС организовывают штаб на месте от падения беспилотника у «Москва-Сити». Об этом 1 августа сообщил корреспондент «Известий» Семен Еремин.

Как отметил корреспондент, в месте попадания беспилотного летательного аппарата (БПЛА) нет ни огня, ни дыма, ни каких-то других следов пожара.

Очевидец рассказал, что взрыв от падения беспилотника у «Москва-Сити» был слышен в радиусе 1 км. В момент происшествия он прогуливался недалеко от места происшествия и услышал хлопок, после чего решил вернуться в офис в одной из башен, к тому моменту на улицу уже вышло много людей, но паники не было.

«Да, очень громко. Взрыв секунд десять продолжался», — рассказал очевидец инцидента в «Москва-Сити» Михаил Демидов.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Поврежден фасад на уровне 21-го этажа «Москва-Сити».

Также Минобороны РФ указало, что украинские БПЛА попытались атаковать объекты в Москве. Два уничтожены под Подмосковьем, еще один подавлен. Уточняется, что беспилотник, работа которого была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), упал на территории делового центра «Москва-Сити».

В МЧС сообщили, что в башне IQ на территории «Москва-Сити» разрушено 150 кв. м остекления после атаки беспилотников.

Корреспондент «Известий» Семен Еремин продемонстрировал место попадания беспилотника в одну из башен. Отмечается, что на месте работают экстренные службы, возгорания нет.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

30 июля Собянин заявил о совершенной в ночь на 30 июля атаке украинских беспилотников на башни делового центра «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений нет. Минобороны подтвердило подавление вражеских беспилотников в Москве.

«Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-Сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла.