ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

Российские военные предотвратили восемь попыток в проведении атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях, также были уничтожены более 100 боевиков. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск ВС РФ «Центр» Александр Савчук.

«В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражено и сорвано восемь попыток атаки штурмовых групп трех механизированных бригад и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — сказал он «РИА Новости».

Савчук подчеркнул, что потери со стороны украинских боевиков составили при этом более 100 человек. Помимо этого, российские военные уничтожили два украинских пикапа и два миномета.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» отметил, что расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» сбил украинский беспилотник (БПЛА). Авиацией, по его словам, было нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов по командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации, опорному пункту, а также огневым средствам противника в районе населенных пунктов Торское, Дружелюбовка и Серебрянское лесничество.

Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении.

Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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