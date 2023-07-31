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ВС РФ освободили Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы (ВС) России освободили от украинских националистов Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении. Об этом 31 июля заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Используя маневр, контратаки и контрудары, российские соединения и воинские части освободили от нацистов населенные пункты Ковалевка и Сергеевка на краснолиманском направлении, а также железнодорожную станцию Молчановка на купянском направлении», — сообщил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.

Министр отметил особенные заслуги в этой операции 15-й мотострелковой бригады и 234-го десантно-штурмового полка. Отдельно Шойгу выделил 238-ю артиллерийскую бригаду, 31-й инженерно-саперный и 23-й истребительный авиационный полки.

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Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин также сообщил, что ситуация на краснолиманском направлении «поменялась в хорошую сторону». По его словам, на данном направлении российские силы продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.

При этом 27 июля на сватовском и краснолиманском направлениях российские силы уничтожили более 150 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также нанесли удары по пункту управления, командно-наблюдательному пункту, двум складам с боеприпасами боевиков в районе населенных пунктов Красный Лиман, Новолюбовка, Терны и Торская.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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