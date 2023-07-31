Пушилин заявил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вытеснены из села Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в понедельник, 31 июля, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Наши подразделения смогли выбить противника, противник понес большие потери и в личном составе, и в технике», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, Пушилин подчеркнул, что ситуация на краснолиманском направлении «поменялась в хорошую сторону». По его словам, на данном направлении российские силы продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.

Днем ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отразили попытки ВСУ закрепиться в районе Старомайорского и взяли в плен несколько боевиков. Также Чехов сообщил, что бомбардировщики, штурмовики и вертолеты восточной группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки и совхоза «Октябрь».

Ранее, 28 июля, Чехов сообщил, что российские военные на запорожском направлении отразили атаки ВСУ в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня и другую технику. Кроме того, они поразили вражеский пункт временной дислокации в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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