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Военнослужащие группировки «Восток» не дали ВСУ закрепиться на севере Старомайорского

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Военнослужащие группировки войск «Восток» отразили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться в районе Старомайорского в Донецкой Народной Республике (ДНР) и взяли в плен несколько боевиков. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии продолжают отражать попытки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского, в ходе боев противник несет потери, несколько боевиков взяты в плен», — сказал он.

Также Чехов сообщил, что бомбардировщики, штурмовики и вертолеты Восточной группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники противника в районах Старомайорского, Макаровки и совхоза «Октябрь».

«Кроме того, огнем гаубиц уничтожен пикап с украинскими военными в районе Пречистовки, минометный расчет в районе Новоселки, буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Макаровки и станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Ред.) ВСУ в районе Сторожевого», — добавил начальник пресс-центра.

«Все попытки контрнаступления остановлены»
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Ранее, 28 июля, Чехов сообщил, что ВС РФ группировки «Восток» на запорожском направлении отразили атаки ВСУ в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня и другую технику. Кроме того, они поразили вражеский пункт временной дислокации в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

В этот же день Чехов рассказал, как раненый стрелок мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления не прекратил огонь и помог отразить атаку ВСУ. Его самоотверженность помогла ВС РФ удержать важные рубежи под напором врага.

20 июля Чехов доложил о том, как пулеметчик мотострелкового подразделения Восточной группировки войск Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это помогло мотострелкам отразить контрнаступление врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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