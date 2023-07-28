Военные группировки «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

Российские военнослужащие группировки «Восток» на запорожском направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня и другую технику, поразили пункт временной дислокации и опорпункт, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов 28 июля.

«На запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена», — рассказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке, добавил Чехов, российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) украинских военных. Также они поразили вражеский пункт временной дислокации в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

В этот же день Чехов сообщил, как раненый стрелок мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления не прекратил огонь и помог отразить атаку ВСУ. Его самоотверженность помогла ВС РФ удержать важные рубежи под напором врага.

20 июля Чехов рассказал о том, как пулеметчик мотострелкового подразделения Восточной группировки войск Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это помогло мотострелкам отразить контрнаступление врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.