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Военные группировки «Восток» уничтожили бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

МО: ВС РФ уничтожили РСЗО, БМП и танки ВСУ на запорожском направлении
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Фото: РИА Новости
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Российские военнослужащие группировки «Восток» на запорожском направлении отразили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Работино, уничтожили реактивную систему залпового огня и другую технику, поразили пункт временной дислокации и опорпункт, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов 28 июля.

«На запорожском направлении успешно отражены атаки противника в направлении Работино. Уничтожены танки, БМП, боевые бронированные машины и пехота противника. Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена», — рассказал он.

В ходе контрбатарейной борьбы в Малой Токмачке, добавил Чехов, российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) украинских военных. Также они поразили вражеский пункт временной дислокации в районе Вольного Поля и опорный пункт в Луговском.

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В этот же день Чехов сообщил, как раненый стрелок мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления не прекратил огонь и помог отразить атаку ВСУ. Его самоотверженность помогла ВС РФ удержать важные рубежи под напором врага.

20 июля Чехов рассказал о том, как пулеметчик мотострелкового подразделения Восточной группировки войск Иван Лапенко в ходе отражения контрнаступления ВСУ на запорожском направлении уничтожил около десятка боевиков из состава украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это помогло мотострелкам отразить контрнаступление врага.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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