Раненый стрелок группировки «Восток» помог отразить атаку противника

Раненый стрелок группировки «Восток» не прекратил огонь и помог отразить атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 28 июля сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Он рассказал, что стрелок мотострелкового взвода мотострелковой бригады группировки гвардии рядовой Гаджи Магомедов в ходе контрнаступления украинских войск выполнял задачи по уничтожению живой силы. В ходе боя он получил ранения, однако продолжил обороняться и вести огонь по противнику.

«Благодаря мужеству и героизму рядового Гаджи Магомедова и его сослуживцев атака противника была отражена, позиции российских войск были удержаны», — приводит слова Чехова «РИА Новости».

Ранее, 26 июля, Вооруженные силы России отразили по одной атаке Вооруженных сил Украины на южнодонецком и запорожском направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России в субботу, 15 июля, опубликовало кадры уничтожения российскими военными бронетехники ВСУ в зоне специальной военной операции на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.