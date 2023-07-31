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ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российские силы отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 31 июля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии успешно отражены две атаки противника в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино Луганской Народной Республики», — уточнил Конашенков.

Кроме того, было нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в Ямполовке, Торском Донецкой Народной Республики (ДНР), Кузьмино и Кармазиновке ЛНР.

За сутки ВС России было уничтожено до 140 украинских военнослужащих.

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Ранее в этот день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ освободили от украинских боевиков Ковалевку и Сергеевку на краснолиманском направлении.

Также в этот день врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что ситуация на краснолиманском направлении «поменялась в хорошую сторону». По его словам, на данном направлении российские силы продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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