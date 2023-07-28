Собянин сообщил о попытке атаки вражеского беспилотника

Ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника на Москву. Об этом 28 июля сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», — добавил он.

Утром 24 июля уже была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал тогда, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.