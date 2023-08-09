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Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Подмосковье

Минобороны: в Московской области пресечена попытка осуществить теракт с помощью БПЛА
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmutukrinform
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Минобороны РФ 9 августа сообщило о пресечении силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Московской областью террористической атаки беспилотниками.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки пролета к Москве двух боевых беспилотников. Силы ПВО сбили оба БПЛА: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

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