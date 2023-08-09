Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Подмосковье

Минобороны РФ 9 августа сообщило о пресечении силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Московской областью террористической атаки беспилотниками.

«Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Минобороны добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о предотвращении попытки пролета к Москве двух боевых беспилотников. Силы ПВО сбили оба БПЛА: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.