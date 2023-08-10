В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА в Подмосковье и Севастополе

В ночь на 10 августа на территории Калужской и Московских областей, а также Севастополя были предотвращены попытки террористических атак беспилотными летательными аппаратами, о чем сообщили в Минобороны РФ.

«Два БПЛА, летящих в направлении города Москвы, уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Малоярославским районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Также в Минобороны добавили, что вблизи Севастополя средства ПВО поразили два БПЛА. Еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и рухнули в акватории Черного моря.

Пострадавших и разрушений в результате попыток атак нет.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летящих в стороны города.

9 августа Сергей Собянин также сообщал о предотвращении попытки пролета на город двух боевых беспилотников. Силы ПВО сбили оба БПЛА: один в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе.

Позже информации об уничтожении беспилотников подтвердили и в Минобороны РФ.