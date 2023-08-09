Поселок Горьковский Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Поселок Горьковский Белгородской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщил 9 августа губернатор региона Вячеслав Гладков, пять снарядов разорвались в центре поселка рядом со школой.

В результате обстрела один человек погиб и четверо пострадали.

«У троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные и аварийные службы.

Ранее в этот день Гладков также сообщил, что в селе Колотиловка в результате падения неизвестного объекта пострадал мужчина. Его доставили в больницу с осколочным ранением стопы. Кроме того, в результате ЧП загорелся сенник на территории частного домовладения.

До этого, 7 августа, российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Также в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывное устройство, в результате пострадали водитель и пассажир.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных сил Украины, объектами нападений зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.