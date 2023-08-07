Беспилотник сбит силами ПВО на подлете к Белгороду

Российская система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Об этом в понедельник, 7 августа, в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он, отметив, что пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.

Также Гладков рассказал об обстрелах региона за минувшие сутки. Всего за 6 августа, по его словам, было зафиксировано 65 прилетов. Кроме того, в районе села Козинка (Грайворонский городской округ) при уборке поля комбайн наехал на взрывное устройство, пострадали водитель и пассажир.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны вооруженных сил Украины, объектами нападений зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители. В начале июня в результате атаки киевского режима серьезно пострадал поселок Новая Таволжанка. 3 августа стало известно, что саперы полностью очистили населенный пункт от мин и снарядов. Сейчас жители возвращаются в свои дома, а в поселке восстанавливается мирная жизнь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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