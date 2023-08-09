Гладков сообщил о пострадавшем от падения неизвестного объекта мужчине

В селе Колотиловка Белгородской области в результате падения неизвестного объекта пострадал мужчина. Об этом в среду, 9 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавший — мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Кроме того, в результате ЧП загорелся сенник на территории частного домовладения.

В настоящий момент на месте инцидента работают оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее, 7 августа, российская система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа на подлете к Белгороду. Кроме того, в районе села Козинка при уборке поля комбайн наехал на взрывное устройство, в результате чего пострадали водитель и пассажир.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Вооруженных формирований Украины, объектами нападений зачастую становятся гражданская инфраструктура и мирные жители.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».