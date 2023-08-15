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Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м
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Цены на газ в Европе поднялись на 15% и достигли $450 за 1 тыс. куб. м

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Фото: Global Look Press/dpa
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Биржевые цены на газ в Евросоюзе (ЕС) поднялись почти на 15% и в настоящее время колеблются около $450 за 1 тыс. куб. м. Об этом 15 августа свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие (сентябрьские) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего европейского хаба, который находится в Нидерландах) начали торги у отметки $426,2 (+8,8%) за 1 тыс. куб. м.

На 15:34 мск цены поднимались уже до $440,8 (+12,6%) за 1 тыс. куб. м, а за несколько минут до этого даже достигали значения $449,4 (+14,8%).

Динамика котировок происходит от расчетной цены предыдущего торгового дня — $391,7 за 1 тыс. куб. м.

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Ранее, 9 августа, сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 31,5% и впервые с 21 июня превысили $450 за 1 тыс. куб. м. Днем ранее газ предлагали покупателям по $353,3 за 1 тыс. куб. м.

3 июля эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что прошедший июль снова стал месяцем падения цен на газ в Европе, средняя цена которого на ключевом европейском хабе TTF достигла $342 за 1 тыс. куб. м, что на 8% ниже, чем в июне 2023 года. По его мнению, европейский рынок постепенно адаптировался к сокращению поставок «Газпрома».

26 июля экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода привел «Известиям» прогноз, согласно которому цена на газ в Европе к началу августа может колебаться в диапазоне $330–420 за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что энергетический кризис в Западной Европе не преодолен. По его мнению, на фоне добровольного сокращения потребления странами газа и существенной деиндустриализации экономики стабильных цен на голубое топливо не ожидается.

Стоимость газа в Европе снижалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление топлива.

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