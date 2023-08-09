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Цены на газ в Европе впервые с июня превысили $450 за 1 тыс. куб. м

Цены лондонской биржи ICE на газ в Европе превысили $450 за тыс. куб. м
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 31,5% и впервые с 21 июня превысили $ 450 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.

Контракты с поставкой в сентябре по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки $357,5, уже в 16:05 мск их стоимость составляла $464,5 (+31,5%).

В 13:38 мск их газ с поставками в сентябре торговался по $403 (+14,1%).

Днем ранее газ предлагали покупателям по $353,3 за 1 тыс. куб. м.

Ранее, 3 июля, эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что прошедший июль снова стал месяцем падения цен на газ в Европе, средняя цена которого на ключевом европейском хабе TTF достигла $342 за 1 тыс. куб. м, что на 8% ниже, чем в июне 2023 года.

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По его мнению, европейский рынок постепенно адаптировался к сокращению поставок «Газпрома».

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода привел «Известиям» прогноз, согласно которому цена на газ в Европе к началу августа может колебаться в диапазоне $330–420 за 1 тыс. куб. м.

Стоимость газа в Европе снижалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление топлива.

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