Эксперт рассказал о причинах падения цен на газ в Европе

Продолжающееся снижению цен на газ в Европе вызвано общим сокращением спроса на него и перестройкой импорта энергоносителей, сообщил в четверг, 3 августа, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов

Эксперт напомнил, что прошедший июль стал очередным месяцем падения цен на газ в Европе, средняя цена которого на ключевом европейском хабе TTF достигла $342 за тыс. куб. м, что на 8% ниже, чем в июне 2023 года, и на 81% ниже по сравнению с июлем 2022 года. Такое падение, по мнению Родионова, объясняется двумя причинами.

«Во-первых, рынок постепенно адаптировался к сокращению поставок «Газпрома», минимальный объем которых воспринимается теперь не как эксцесс, а как новая норма. По данным Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG. — Ред.), поставки «Газпрома» в странах ЕС во II квартале 2023 года составили 67 млн куб. м/сутки, то есть более чем на 70% уступали уровню годичной давности (242 млн куб. м/сутки. — Ред.). При этом доля «Газпрома» в общей структуре импорта газа в ЕС снизилась за этот период с 23 до 8%», — рассказал Родионов.

Он также обратил внимание на то, что сокращение поставок «Газпрома» привело к снижению импорта газа в Европе. Так, если импорт трубопроводного газа из России сократился во II квартале 2023 года на 176 млн куб. м/сутки, то поставки СПГ выросли на 24 млн куб. м/сутки. При этом трубопроводные поставки из Норвегии, Великобритании, Азербайджана и стран Северной Африки снизились в общей сложности на 33 млн куб. м/сутки.

В результате общий импорт газа в ЕС во II квартале 2023 года был на 18% (на 185 млн куб. м/сутки) ниже, чем во II квартале предыдущего года, сообщил Родионов.

«Сокращение импорта связано и с целенаправленной экономией газа, которую страны ЕС осуществляют с августа прошлого года. Одной из форм экономии является минимизация использования газа в электроэнергетике: по данным аналитического центра Ember, выработка электроэнергии из газа в ЕС во II квартале 2023 года снизилась на 16% в годовом выражении, а доля газовых ТЭС в структуре электрогенерации ЕС сократилась с 19 до 17%», — рассказал эксперт.

Он добавил, что сокращение спроса позволило минимизировать отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в сезон холодов, а в теплое время года — наращивать запасы ПХГ даже в условиях сокращения импорта.

«К 1 августа 2023 года европейские ПХГ были заполнены на 86%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 70%. Как следствие, импорт газа в ЕС будет находиться на минимуме до начала сезона холодов, что будет сдерживать цены», — резюмировал Родионов.

Накануне Bloomberg сообщило, что падение цен на газ в Европе привело к снижению импорта СПГ до минимума с ноября 2021 года. Согласно подсчетам издания, поставки СПГ в июле упали до 8,6 млн т, что на 7% меньше, чем в июле прошлого года.

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода привел «Известиям» прогноз, согласно которому цена на газ в Европе к началу августа может колебаться в диапазоне $330–420 за 1 тыс. куб. м. Он обратил внимание на то, что энергетический кризис в странах Западной Европы не преодолен. По его мнению, на фоне добровольного сокращения потребления странами газа и существенной деиндустриализации экономики стабильных цен на голубое топливо не ожидается.