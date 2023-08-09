Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м
Биржевые цены на газ в Европе превысили $400 за 1 тыс. куб. м, это следует из данных лондонской биржи ICE в среду, 9 августа.
Сентябрьские фьючерсы по индексу хаба TTF в Нидерландах открыли торги у отметки $357,5 (+1,2%). А по состоянию на 13:38 мск их стоимость составила уже $403 (+14,1%).
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре превышала $87 за баррель впервые с 13 апреля 2023 года. Рост цены составил 0,99%.
Ранее, 3 июля, эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов напомнил, что прошедший июль стал очередным месяцем падения цен на газ в Европе, средняя цена которого на ключевом европейском хабе TTF достигла $342 за 1 тыс. куб. м, что на 8% ниже, чем в июне 2023 года.
По его словам, европейский рынок постепенно адаптировался к сокращению поставок «Газпрома».
Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода привел «Известиям» прогноз, согласно которому цена на газ в Европе к началу августа может колебаться в диапазоне $330–420 за 1 тыс. куб. м.