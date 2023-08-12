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Республиканцы потребовали отозвать запрос Байдена о дополнительной помощи Киеву

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Фото: Global Look Press/CNP/Yuri Gripas
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Конгрессмены США от Республиканской партии потребовали от президента Джо Байдена отозвать запрос о дополнительном финансировании помощи Украине. Об этом в субботу, 12 августа, заявил член палаты представителей Уоррен Дэвидсон в своем аккаунте в Х (бывшем Twitter).

«Сегодня мои коллеги и я отправили письмо с требованием к президенту Джо Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока конгресс не предоставит комплексную стратегию и миссию для участия в Украине», — говорится в сообщении политика.

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Ранее, 10 августа, Байден запросил у конгресса США дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. Всего президент запросил у конгресса США $40 млрд, в том числе на международные нужды, обеспечение безопасности границ и помощь при стихийных бедствиях.

На это член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин заявила, что более 300 американцев умирают каждый день из-за приграничной политики американского президента Джо Байдена, поэтому продолжать слать деньги Украине просто непозволительно.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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