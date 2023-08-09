Вашингтон продолжит выделять Киеву деньги вопреки мнению американцев

Администрация американского лидера Джо Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Об этом 9 августа заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби.

Так, в ходе брифинга он ответил на вопрос о будущем оказываемой Вашингтоном поддержки Киеву. Было приведено исследования, согласно результатам которого более половины граждан Соединенных Штатов выступают против дополнительной помощи Украине со стороны правительства. Также 51% американцев высказался за то, что Вашингтон сделал уже достаточно для Киева.

Кирби отметил, что продолжение помощи украинской стороне важно не только для самой Украины, но и для европейских партнеров, союзников США, а особенно — для сторонников НАТО. По его словам, Вашингтон и дальше будет сфокусирован на оказании поддержки Киеву.

«Это также важно для национальной безопасности американского народа», — заключил Кирби.

Ранее в этот день военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с «Известиями», что, когда США поймут, что Украина провалила контрнаступление и приносит лишь убытки, они попытаются «слить» ее.

Накануне член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что правительство Соединенных Штатов во главе Байденом должно прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она подчеркнула, что власти страны в первую очередь должны направить средства на помощь американцам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Так, она ответила на новость о том, что администрация президента Соединенных Штатов отправит Украине вооружение на сумму $200 млн.

Кроме того, 6 августа напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения. На демонстрацию вышли десятки людей. Они принесли с собой плакаты, призывающие прекратить поставки. Также на них видны призывы распустить НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.