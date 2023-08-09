В конгрессе США призвали прекратить тратить деньги на Украину

Американское правительство во главе с президентом США Джо Байденом должно прекратить тратить бюджетные средства на Украину заявила во вторник, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

«Нет денег на Украину! Мы даже не закончили финансирование собственных вооруженных сил, а администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег», — написала она в своем Telegram-канале.

Грин уточнила, что США должны в первую очередь направить средства на помощь американцам, пострадавшим от стихийных бедствий.

Таким образом Грин прокомментировала появившуюся ранее новость о том, что администрация Байдена отправит Украине вооружение на сумму $200 млн.

30 июля сообщалось, что Киев с начала 2023 года получил более $25 млрд международной финансовой помощи. Уточнялось, что США стали крупнейшим донором безвозвратной бюджетной помощи, выделившим $7,2 млрд грантовых средств.

27 июля конгрессмен от Республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине. Он заявил, что для возобновления поставок необходимо, чтобы Байден предоставил доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона неонацистским формированиям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.