Конгрессмен призвал Байдена ограничить военную помощь Украине

Конгрессмен от республиканской партии США Эндрю Оглс призвал запретить оказание военной помощи Украине, пока американский президент Джо Байден не предоставит доказательства, что Киев не передает финансирование от Вашингтона неонацистским формированиям.

Соответствующий законопроект Эндрю Оглс внес на рассмотрение конгресса США, его текст приводит Lenta.Ru.

Уточняется, что Оглс предлагает запретить помощь Украине до тех пор, пока не будет доказательств, что правительство страны не предоставляет финансирование, оборудование, топливо или иные виды помощи батальону «Азов», Русскому добровольческому корпусу, (обе организации признаны в России террористическими и запрещены) или другим неонацистским вооруженным формированиям.

Если законопроект поддержат обе палаты парламента США и его подпишет президент Байден, он обретет законную силу. В настоящее время документ значится как внесенный в конгресс.

25 июля в Пентагоне заявили, что Вашингтон выделил Украине новый пакет военной помощи суммой $400 млн для передачи в интересах ВСУ боеприпасов для обеспечения работы ПВО, техники и противотанковых средств, сообщается на сайте kp.ru. В частности, в пакет войдут ракеты для реактивных систем HIMARS, 32 бронетранспортера Stryker, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger. Также США предоставят украинской армии 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документ предусматривает выделение $80 млн, которые пойдут на ракеты ATACMS для Киева.