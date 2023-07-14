В США одобрили проект оборонного бюджета на $886 млрд на 2024 год

Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны (NDAA) на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Об этом свидетельствуют 14 июля результаты голосования, сообщает New York Post.

Проект поддержали 219 конгрессменов, а против его одобрения высказались 210 человек, добавляет «Газета.Ru».

Документ предусматривает в том числе и военную помощь Украине. В частности, ассигнование $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Также конгрессмены собираются направить туда еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Вместе с тем газета The Washington Post отмечает, что перспектив прохождения через сенат у данного законопроекта, скорее всего, не будет. Демократы и умеренные республиканцы, опрошенные изданием, прогнозируют, что «оборонный законопроект в его текущей форме умрет в сенате». Поскольку республиканцы, находящиеся сейчас в оппозиции, включили в текст документа некоторые поправки, против которых выступает резко против правящая Демократическая партия.

Ранее 14 июля сообщалось, что палата представителей конгресса США не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны о запрете передачи кассетных бомб Украине. Ее отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.

До этого, 10 июля, американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц заявлял, что выступит в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету на 2024 финансовый год, который запретит Вашингтону экспортировать кассетные боеприпасы. По мнению республиканца, применение снарядов такого рода является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире и не положит конец конфликту на Украине.

3 апреля, газета The New York Times сообщала, что США вскоре исчерпают средства на помощь Украине. Ожидается, что бюджет Вашингтона на военную помощь Киеву закончится примерно к сентябрю.

Еще в феврале в Пентагоне признали, что спецоперация на Украине показала неспособность американского ВПК производить необходимый объем боеприпасов. В настоящее время приоритетом для Штатов стало увеличение производства боеприпасов.