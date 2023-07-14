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В конгрессе США не поддержали запрет на передачу кассетных бомб ВСУ

В конгрессе США не поддержали запрет на передачу кассетных бомб ВСУ

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Фото: REUTERS/U.S. Army/2nd Lt. Gabriel Jenko
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Палата представителей конгресса США в пятницу, 14 июля, не поддержала поправку к проекту бюджета на оборону страны (NDAA) о запрете передачи кассетных бомб Украине.

Согласно результатам голосования, поправку отклонили большинством голосов по итогам рассмотрения — 147 за и 276 против.

Ранее палата представителей также отклонила предложенные рядом законодателей поправки в проект NDAA о снижении и блокировке будущей военной помощи Украине.

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Ранее, 13 июля, директор операций объединенного штаба военного ведомства США Дуглас Симс подтвердил, что кассетные боеприпасы уже переданы Украине. Он также отметил, что данный вид боеприпасов одновременно поступил Киеву не только от Соединенных Штатов, но и от других «третьих стран». При этом, как сообщил CNN, Киев якобы письменно гарантировал Вашингтону, что не будет использовать этот вид вооружения против гражданского населения.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможное использование Украиной кассетных боеприпасов вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Однако какими они будут, по его словам, решать Минобороны РФ.

В этот же день против передачи Киеву кассетных боеприпасов выступил бывший президент США Дональд Трамп, заявив, что такое решение приближает мир к глобальной войне. Он отметил, что если решение о поставке кассетных боеприпасов было вызвано дефицитом обычных снарядов у США, то это только «подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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