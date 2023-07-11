Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выступил против передачи кассетных боеприпасов Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой бывшего американского лидера во вторник, 11 июля.

В нем указывается, что решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена о поставках кассетных боеприпасов Киеву приближает мир к глобальной войне.

«Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счет поставок кассетных боеприпасов Украине. Он должен пытаться остановить [конфликт] и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией (США. — Ред.)», — сказано в заявлении Трампа.

Добавляется, что если решение о поставке кассетных боеприпасов было вызвано дефицитом обычных снарядов у США, то это только «подтверждает необходимость немедленной деэскалации».

«Это определенно значит, что мы не должны отправлять Украине наши последние запасы в ситуации, когда наш собственный арсенал <…> сократился настолько, что это представляет опасность», — заключается в заявлении бывшего лидера США.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля. После этого, 9 июля, власти нескольких стран — союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение. Против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил 11 июля, что в случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы (ВС) России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также во вторник спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты мира, чтобы обсудить поставки кассетных боеприпасов киевскому режиму. Поставки кассетных бомб она также назвала военным преступлением.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.