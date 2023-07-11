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Шойгу заявил об ответе ВС РФ в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву

Шойгу: поставка Киеву кассетных боеприпасов со стороны США затянет продолжительность конфликта
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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину Вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 июля заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что «у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни». При этом они гораздо эффективнее, чем американские, а их номенклатура — шире и разнообразнее, подчеркнул глава Минобороны РФ.

Количество закупаемого и поставляемого согласно гособоронзаказу оружия и техники в армию с марта 2022 года выросло в 1,8 раза, а в 2023 году — более чем в пять раз, уточнил министр.

Как добавил Шойгу, Россия воздерживалась и воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе военной спецоперации по защите Донбасса. При этом поставка Киеву кассетных боеприпасов со стороны Соединенных Штатов только затянет продолжительность конфликта.

«Весь мир уже видел, что они подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это естественно повлияет на затягивание конфликта», — сообщил Шойгу.

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Ранее 11 июля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия обратится в парламенты мира, чтобы обсудить поставки кассетных боеприпасов Украине. Поставки кассетных бомб Киеву она также назвала военным преступлением.

Как стало известно 10 июля, Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны от США. Тогда как официальный представитель МИД Китая Мао Нин, напротив, отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи для ВСУ 7 июля.

После этого, 9 июля, власти нескольких стран, союзников Соединенных Штатов по НАТО подвергли критике данное решение. Против выступили премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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