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Матвиенко заявила об обращении в парламенты мира осудить поставки кассетных бомб Киеву

Матвиенко: мы обратимся в парламенты мира для осуждения поставок Западом кассетных боеприпасов
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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Россия обратится в парламенты мира, чтобы обсудить поставки кассетных боеприпасов Украине. Об этом 11 июля заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Я проинформировала наших китайских друзей о том, что Россия уже обратилась и будет дальше обращаться во все международные организации — мы по своей линии в парламенты мира — для того, чтобы было всеобщее осуждение такого преступного решения и предприняты меры для того, чтобы не допустить», — заявила она.

Она также назвала военным преступлением поставки кассетных бомб Киеву.

«Беспрецедентное преступное решение поставить на Украину кассетные боеприпасы — это, я считаю, военное преступление, если это произойдет, это противоречит всем международным документам», — подчеркнула она.

Матвиенко напомнила, что это решение США осудил уже целый ряд стран, включая некоторые страны НАТО. Она объяснила волну осуждения тем, что все прекрасно понимают, какой огромный ущерб и катастрофические риски для мирного населения представляет это оружие.

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Ранее в этот день советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что поставка кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины, несмотря для отсутсвие поддержки со стороны многих стран, не приведет к расколу в НАТО.

Как стало известно 10 июля, Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

До этого, 9 июля, выяснилось, что власти нескольких стран в составе НАТО подвергли критике решение США. Против этого выступили Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

США 7 июля одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. Так, 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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