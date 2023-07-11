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В США не увидели угрозу для НАТО из-за поставок Киеву кассетных бомб

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Staff Sgt. Marco Gomez
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Поставка кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины, несмотря для отсутсвие поддержки со стороны многих стран, не приведет к расколу в НАТО. Об этом во вторник, 11 июля, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Ни премьер-министр Великобритании (Риши Сунак), ни кто-либо из лидеров стран НАТО не говорил, что это угрожает единству НАТО… Существует широкая мера понимания, почему Соединенные Штаты приняли это решение», — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе, трансляция которой велась на YouTube канале Белого дома.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) 7 июля.

Как стало известно 10 июля, Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны, которые намерены выделить США. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

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До этого, 9 июля, выяснилось, что власти нескольких стран в составе НАТО подвергли критике решение США. Против этого выступили Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. Так, 8 июля член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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