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Украинский генерал подтвердил CNN получение кассетных боеприпасов из США

CNN: бригадный генерал ВСУ подтвердил получение кассетных боеприпасов из США
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Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) подтвердили получение кассетных боеприпасов из США. Об этом в четверг, 13 июля, сообщил CNN.

«Мы только что получили их (кассетные боеприпасы. — Ред.), мы еще не использовали их, но они могут радикально изменить [ситуацию на поле боя]», — заявил в интервью CNN командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский.

Решение о применении кассетных бомб на определенных территориях будет принимать высшее военное руководство, сказал он.

Вашингтон якобы получил от Киева письменные гарантии о неиспользовании кассетных боеприпасов в районах с гражданским населением, сообщает CNN.

Ранее о получении Украиной данных типов бомб не сообщалось.

США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ 7 июля. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заверил, что Штаты получили от украинской стороны письменные гарантии того, что кассетные боеприпасы якобы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения.

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12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что использование Украиной кассетных боеприпасов приведет к применению Россией контрмер. Однако какие именно ответные шаги будут предприняты решит Министерство обороны РФ, уточнил он.

11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в случае поставки Вашингтоном кассетных боеприпасов Киеву Вооруженные силы России будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения. При этом номенклатура данных типов бомб у России шире и разнообразнее чем у США, подчеркнул он.

10 июля стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов из США для самообороны. Тогда как официальный представитель МИД Китая Мао Нин, напротив, отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. По мнению дипломата, стороны не должны подливать масло в огонь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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