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В конгрессе США инициировали поправку к бюджету о запрете на экспорт кассетных бомб

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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Американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, который запретит Вашингтону экспортировать кассетные боеприпасы. Об этом он заявил в понедельник, 10 июля, в эфире своего онлайн-шоу Firebrand, отрывок которого был опубликован в Twitter-аккаунте конгрессмена.

«Конгрессмен-демократ Сара Джейкобс <...> внесла поправку в Закон о национальной обороне на 2024 финансовый год (NDAA), которая гласит: «несмотря на любые другие положения закона, никакая военная помощь не должна затрагивать кассетные боеприпасы», — сказал Гетц.

Данная поправка запретит не только экспорт кассетных боеприпасов, но и выдачу экспортных оборонных лицензий на кассетные боеприпасы, а также передачу другим странам связанных с ними технологий.

По мнению республиканца, применение снарядов такого рода является отличительной чертой «самых кровавых и бесчеловечных войн» в мире и не положит конец конфликту на Украине.

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Ранее в этот день представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин в этот же день подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Ранее, 9 июля, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, его итальянская коллега Джорджа Мелони и глава минобороны Испании Маргарита Роблес выступили против решения Вашингтона о поставках кассетных боеприпасов.

Представители США тоже расходятся во мнениях касательно поставок Украине кассетных боеприпасов. За день до этого, 8 июля, член палаты представителей от Демократической партии Бетти Макколлум призвала Вашингтон ликвидировать остатки кассетных боеприпасов, а не передавать их Киеву.

Соединенные Штаты 7 июля одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

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