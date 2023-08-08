Reuters узнало о новом пакете военной помощи США Украине на $200 млн

Администрация президента Джо Байдена отправит Украине вооружение на сумму $200 млн. Об этом в понедельник, 7 августа, заявило агентство Reuters со ссылкой на источники в ведомстве.

Средства появились в результате совершенной в мае бухгалтерской ошибки, когда была неправильно подсчитана стоимость оружия, подготовленного США для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Реальная сумма тогда оказалась меньше на несколько миллиардов. Теперь Соединенные Штаты приступают к передаче Киеву военной помощи на эту сумму, а $200 млн станут первым шагом к этому.

По словам агентства, использование этих средств имеет большое значение для администрации Джо Байдена, поскольку они уже были санкционированы конгрессом ранее.

В пакет помощи войдут оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, орудия и боеприпасы, перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp для системы Patriot, ракеты управляемой реактивной системы залпового огня и противотанковые ракеты Javelin, произведенные совместным предприятием Lockheed и RTX Corp, а также иное оборудование.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша сообщил, что первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину.

Днем ранее, 6 августа, напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошла акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок ей вооружения. На демонстрацию вышли десятки людей. Они заявили, что стороны украинского конфликта должны сесть за стол переговоров без предварительных условий.

21 июня агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон сможет потратить на вооружение для Украины на $6 млрд больше, чем ожидалось, из-за ошибки в бухгалтерском учете. Стоимость отправленного оружия оказалась завышена на $2,6 млрд в 2022 финансовом году и на $3,6 млрд в 2023 финансовом году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.