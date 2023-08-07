CNN сообщил об одобрении США отправки на Украину первой партии танков Abrams

Первая партия американских танков Abrams официально одобрена для отправки на Украину, сообщил 7 августа телеканал CNN со ссылкой на помощника министра обороны США по закупкам, логистике и технологиям Дугласа Буша.

По его словам, первая партия Abrams была одобрена к отправке в минувшие выходные и танки должны прибыть на Украину к началу осени.

«С ними всё решено. Теперь они должны добраться до Европы, а затем до Украины вместе со всем, что с ними связано. Боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные мощности. Как вы знаете, это не просто резервуары с пушками, это полный комплект, который к ним прилагается. Это всё еще в процессе [отправки]», — сказал Буш на брифинге.

США начали обучение украинцев работе со своими танками в мае в Германии, сообщает CNN. 31 танк, предназначенный для Украины, в течение нескольких месяцев проходил ремонт и подготовку к отправке. Официально было заявлено, что они будут переданы в выходные. США значительно ускорили сроки, которые обычно требуются для отгрузки танков, приняв ранее в этом году решение о передаче более старых моделей M1A1 вместо более современной версии танка.

31 июля в Пентагоне сообщили, что американская компания General Dynamics получила контракт министерства обороны США в объеме $33,8 млн из бюджета армии и средств помощи Украине на техническую поддержку танков Abrams. В Пентагоне уточнили, что средства выделяются из бюджета американской армии 2023 финансового года, а также средств военной помощи Украине.

1 августа военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям» о том, что США никогда не передадут кому-либо вооружение, которым пользуются сами. Версия M1A1 хуже, отметил он, потому что электроника не позволяет автоматически вводить данные для стрельбы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.