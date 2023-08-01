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Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams

Литовкин о передаче ВСУ менее оснащенных танков Abrams: лучшее США оставляют себе
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Фото: Global Look Press/Karolis Kavolelis via www.imago
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США никогда не передадут кому-либо вооружение, которым пользуются сами. Об этом 1 августа «Известиям» заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Накануне журнал Newsweek написал, что США поставят Украине не те танки Abrams, что обещали. Вместо модификации M1A2 украинцы получат M1A1, которые меньше весят, к тому же, в них менее современная электроника.

«Версия M1A1 хуже, конечно, потому что электроника не позволяет автоматически вводить данные для стрельбы. Слабая электроника, а это значит, что механическими усилиями придется управлять танком. Но тут дело в том, что американцы никогда не поставляют за рубеж такие же танки, которыми пользуются сами. Лучшие они оставляют себе, а худшие отдают своим союзникам, партнерам, вассалам. Так что в передаче M1A1 вместо M1A2 нет ничего удивительного», — сказал эксперт.

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27 июля газета Politico сообщала, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Прежде чем Киев сможет начать эксплуатацию танков, Вооруженные силы Украины должны пройти 10-недельный курс обучения, добавили журналисты со ссылкой на источники.

В конце июня эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе предположил, что часть танков, которые отправляются на Украину, могут быть умышленно оснащены более старыми компонентами, чтобы Россия при перехвате не была в курсе самых передовых разработок. Американцы в отличие от немцев в случае с поставкой Abrams M1 отправят не те танки, которые у них стоят на вооружении, а новые единицы в иной конфигурации, которые будут произведены до конца года, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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