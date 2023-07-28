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Politico сообщила о намерениях США поставить Киеву танки Abrams в сентябре

Politico: в сентябре США намерены начать поставлять на Украину танки Abrams
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Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Löb
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США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Об этом в четверг, 27 июля, сообщила газета Politico.

Согласно шести источникам издания, знакомым с ходом передачи вооружения, в августе несколько танков будут направлены в Германию, где они пройдут модернизацию. А после, в сентябре, их передадут Украине.

«Первоначальная партия будет состоять из шести-восьми танков, сказал представитель отрасли и помощник конгрессмена. Всего США планируют отправить 31 танк, что соответствует украинскому батальону», — пишет газета.

При этом, прежде чем Киев сможет начать эксплуатацию танков, ВСУ должны пройти 10-недельный курс обучения, добавили журналисты. По данным газеты, обучение будет проходить на военной базе Графенвёр в Германии. Как сообщил источник, завершить его также намерены в августе.

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При этом 13 июня в Пентагоне заявляли, что они не уверены в возможности заменять Украине каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники США.

Ранее, 30 мая, глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство королевства передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он сказал, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 мая заявил, что Запад продолжит поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта. Он отметил, что не стоит ожидать вступления Украины в НАТО в скором времени, потому что это государство всё еще не соответствует критериям.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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