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Пентагон усомнился в замене ВСУ каждой потерянной бронемашины США при контрнаступлении

Пентагон: неизвестно, будет ли компенсация потерянной Украиной техники один к одному
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Фото: Global Look Press/IMAGO
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Пентагон не уверен, что он будет заменять Украине каждую утраченную при контрнаступлении единицу бронетехники США. Об этом 13 июня сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх.

«Я не знаю, будет ли это соотношение [по технике] один к одному <...>, когда это связано с потерями или ущербом, так как сражение продолжается», — подчеркнула она в ответ на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, который транслировал телеканал Fox News.

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В этот день телеканал CNN со ссылкой на данные нидерландского портала Oryx сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) к этому моменту лишились 15% от всех поставленных США бронемашин Bradley. Это 16 из 100 американских боевых машин. По подсчетам портала, в общей сложности с февраля прошлого года украинцы потеряли как минимум 3 600 единиц техники.

В этот день Великобритания анонсировала передачу Украине дополнительной помощи на £92 млн. В этот пакет, как ожидается, войдет система ПВО, радар для защиты от российских ударов, а также значительное количество боеприпасов.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем у украинских войск.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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