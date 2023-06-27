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Сюжет:

Эксперт допустил намеренное «состаривание» танков НАТО для Киева

Немецкий эксперт Розе: Запад может умышленно передавать Киеву танки со старыми деталями
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Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
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Часть танков, которые отправляются на Украину, могут быть умышленно оснащены более старыми компонентами, чтобы Россия при перехвате не была в курсе самых передовых разработок. Это касается не только танков, но и других орудий. Такое мнение высказал эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе во вторник, 27 июня.

«Получив доступ к современной военной технике Запада, представители РФ внимательно изучат и сделают выводы об особенностях танков западного образца. Хотя тут следует учесть, что американцы в отличие от немцев в случае с поставкой Abrams M1 отправят не те танки, которые у них стоят на вооружении, а новые единицы в иной конфигурации, которые будут произведены до конца года», — сказал он «РИА Новости».

Как заявил Розе, не исключено, что и танки Германии могли быть модифицированы, особенно на фоне сообщений о том, что модуль нацеливания в поставленных на Украину танках Leopard нередко сбивается и не подлежит последующей настройке.

«Данные изменения могут проводиться с расчетом на то, что русские, исследуя танк, придут к выводу, что система управления огнем ни на что не годится. В действительности же всё окажется иначе — современные модели, как правило, работают намного лучше», — сказал военный эксперт.

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30 мая глава британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд призвал правительство королевства передать Украине танки Challenger 2 из резерва. Он сказал, что эти танки не выполняют никакую роль по обеспечению безопасности. Эллвуд считает, что отправка боевых машин в зону конфликта сможет увеличить вероятность успеха контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Канцлер Германии Олаф Шольц 22 мая заявил, что Запад продолжить поставлять Украине оружие и после урегулирования конфликта. Он отметил, что не стоит ожидать вступления Украины в НАТО в скором времени, потому что это государство всё еще не соответствует критериям.

4 мая Нидерланды также сообщили о своем намерении и дальше поставлять оружие на Украину. Нидерландский министр иностранных дел Вопке Хукстра назвал складывающуюся ситуацию жестокой. Он отметил, что Нидерланды продолжат также поставлять гуманитарную помощь и оказывать поддержку в восстановлении разрушенной инфраструктуры.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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