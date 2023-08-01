Newsweek узнал о передаче ВСУ танков Abrams без передовой электроники

Танки Abrams скоро появятся вдоль линии фронта Украины, но они будут отличаться от первоначально обещанных Киеву бронемашин Вашингтоном. Как сообщил 31 июля журнал Newsweek, украинским боевикам США отправят танки без передовой электроники.

«Высокотехнологичные Abrams, представляющие собой сложные платформы по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой сложной электроники еще до того, как вступят в бой на Украине», — говорится в статье.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат версию M1A1 с упрощенным оборудованием на борту, чтобы быстрее обучить экипаж и перебросить танки на фронт.

Ранее, 27 июля, газета Politico сообщала, что США намерены начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре. Прежде чем Киев сможет начать эксплуатацию танков, ВСУ должны пройти 10-недельный курс обучения, добавили журналисты со ссылкой на источников.

До этого, 27 июня, эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе предположил, что часть танков, которые отправляются на Украину, могут быть умышленно оснащены более старыми компонентами, чтобы Россия при перехвате не была в курсе самых передовых разработок. Американцы в отличие от немцев в случае с поставкой Abrams M1 отправят не те танки, которые у них стоят на вооружении, а новые единицы в иной конфигурации, которые будут произведены до конца года, уточнил он.

22 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинским телеканалам заявлял, Киев может получить от Вашингтона обещанные танки Abrams к своему следующему контрнаступлению. Он напомнил, что Киев уже получил американские бронемашины Bradley, а вопрос об Abrams «находится в процессе».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.