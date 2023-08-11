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Конгрессвумен призвала прекратить спонсировать Украину ради умирающих американцев

Конгрессвумен США Грин выступила против выделения новых средств Украине
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Julia Nikhinson - CNP
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Более 300 американцев умирают каждый день из-за приграничной политики американского президента Джо Байдена. Продолжать слать деньги Украине просто непозволительно, заявила 10 августа член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

«Нет! Тогда как пожилые люди с фиксированным доходом едва могут позволить себе арендную плату из-за высокой инфляции, долги перевалили за $32 трлн, бездомность в стране достигла рекордного за все время уровня и более 300 американцев умирают каждый день из-за жалкой приграничной политики Байдена, мы просто не можем себе позволить отправлять Украине еще $40 млрд», — написала она в микроблоге соцсети Х (бывш. Twitter).

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Ранее в этот день Байден запросил у конгресса дополнительные $40 млрд. Из них $24 млрд — на Украину и другие международные нужды, $4 млрд — на обеспечение безопасности границ и $12 млрд — на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

На это конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар 10 августа призвал президента Байдена сосредоточиться на решении проблем собственной страны. Он отметил, что Белому дому стоило бы поставить проблемы Америки на первое место, выделив стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 млн нарушителей.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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