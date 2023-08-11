Запрос Байдена на допфинансирование Украины в 1,5 раза превысил нужды США

Американский президент Джо Байден 10 августа попросил конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около $40 млрд. Из них $24 млрд — на Украину и другие международные нужды, $4 млрд — на обеспечение безопасности границ и $12 млрд — на ликвидацию последствий стихийных бедствий, сообщает Reuters.

Директор по бюджету Байдена Шаланда Янг в письме конгрессу сообщила также о запросе $3,3 млрд на расширение Всемирным банком кредитования развития и инфраструктуры развивающихся стран и предоставления «надежной альтернативы» китайским «неустойчивым кредитным и инфраструктурным проектам».

«Также у конгресса запрашивается дополнительных $8,5 млрд для Государственного департамента и Агентства США по международному развитию, в том числе $7,3 млрд на экономическую, гуманитарную помощь и помощь в области безопасности Украине и другим странам и населению, $1 млрд на укрепление стратегического партнерства в развивающихся странах», — пишет агентство.

Среди прочего, в пакете запрашивается $2,65 млрд для министерства внутренней безопасности, в том числе $2,2 миллиарда долларов на операции по управлению границами, предоставление жилья и услуг мигрантам, освобожденным из-под стражи, и $416 млн на мероприятия по борьбе с незаконным изготовлением и распространением фентанила, резюмирует Reurers.

Ранее в этот день сообщалось, что Байден запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Порядка $9,5 млрд должны окупить затраты на снаряжение и восполнить запасы министерства обороны. Еще $3,6 млрд — обеспечить продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.