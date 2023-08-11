Конгрессмен упрекнул Байдена и предложил ему заняться проблемами США

Президент США Джо Байден должен сосредоточиться на решении проблем собственной страны. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.

«Вместо того чтобы тратить хотя бы лишний грош на опосредованный конфликт на Украине и убивать еще больше людей, было бы гораздо стоящим усилием поставить проблемы Америки на первое место, выделив нашей стране ресурсы для обеспечения безопасности южной границы, через которую вторгаются 7 млн нарушителей», — приводит слова Госара «РИА Новости».

Конгрессмен считает, что президент должен обратить свое внимание на распространение преступности и наркотиков в США, высокий уровень бездомности и «бесчисленное число ветеранов, которые спят прямо на тротуарах».

Ранее, 10 августа, Байден запросил у конгресса США дополнительные $13 млрд на военную помощь для Украины. Всего президент запросил у конгресса США $40 млрд, в том числе на международные нужды, обеспечение безопасности границ и помощь при стихийных бедствиях.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.