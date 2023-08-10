Байден запросил у конгресса США еще $13 млрд на военную помощь для Украины
Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Об этом говорится в опубликованном четверг, 10 августа, документе Белого дома.
«Запрос включает $13,1 млрд для министерства обороны, в том числе $9,5 млрд на оборудование для Украины и пополнение запасов американского оборудования для замены техники, уже отправленной в Киев. Он также включает $3,6 млрд на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку», — цитирует документ Reuters.
Всего президент запросил у конгресса США дополнительные расходы в размере около $40 млрд, в том числе $24 млрд на Украину и другие международные нужды, $4 млрд на обеспечение безопасности границ и $12 млрд на помощь при стихийных бедствиях.
Ранее в этот день издание Bloomberg сообщило о планах Байдена запросить около $13 млрд на поддержку Украины. Источник издания указывал, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.
9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.
Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.