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Байден запросил у конгресса США еще $13 млрд на военную помощь для Украины

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Об этом говорится в опубликованном четверг, 10 августа, документе Белого дома.

«Запрос включает $13,1 млрд для министерства обороны, в том числе $9,5 млрд на оборудование для Украины и пополнение запасов американского оборудования для замены техники, уже отправленной в Киев. Он также включает $3,6 млрд на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку», — цитирует документ Reuters.

Всего президент запросил у конгресса США дополнительные расходы в размере около $40 млрд, в том числе $24 млрд на Украину и другие международные нужды, $4 млрд на обеспечение безопасности границ и $12 млрд на помощь при стихийных бедствиях.

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Ранее в этот день издание Bloomberg сообщило о планах Байдена запросить около $13 млрд на поддержку Украины. Источник издания указывал, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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