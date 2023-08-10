Bloomberg узнало о планах Байдена запросить около $13 млрд на поддержку Украины

Администрация президента США Джо Байдена планирует запросить у конгресса дополнительное финансирование в размере не менее $25 млрд на различные нужды, в их числе — оборонные расходы и помощь Киеву. Об этом 10 августа сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Около $13 млрд от общей суммы направят на оборонные нужды и на поддержку Украины. Оставшиеся $12 млрд пойдут на устранение последствий стихийных бедствий на территории США.

Вместе с тем, источник указал, что на эти средства не будут действовать бюджетные ограничения.

В этот день Politico также сообщала, что Байден обнародует свою просьбу о дополнительной помощи Украине уже в четверг, 10 августа. Ожидается, что запрос будет содержать такой дополнительный пункт, как помощь Тайваню.

9 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что администрация президента продолжит оказывать помощь Киеву вопреки общественному мнению.

Днем ранее, 8 августа, член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин призвала правительство и президента США прекратить тратить бюджетные средства на Украину. Она отметила, что администрация Байдена проворачивает бухгалтерскую аферу, чтобы отправить Киеву еще больше денег.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.