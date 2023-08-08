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Ермак рассказал о надеждах Киева на гарантии безопасности от партнеров

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Фото: Global Look Press/Ukraine Presidency
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Киев надеется в ближайшее время начать консультации по гарантиям безопасности со странами – подписантами совместной декларации в Вильнюсе, сообщил во вторник, 8 июля, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он напомнил, что Киев уже начала переговоры с Вашингтоном о заключении двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности Украине на ее пути к НАТО.

«Мы также договорились со всеми странами, являющимися подписантами декларации в Вильнюсе и присоединившимися к ней, о начале аналогичных консультаций», — добавил Ермак, его слова приводит пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского.

По его словам, консультации должны начаться в августе или сентябре, а первые соглашения о гарантиях безопасности Киев надеется подписать до конца текущего года.

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Ранее, 31 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности. Уточнялось, что переговоры пройдут в формате видеоконференции, а американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

В тот же день Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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