США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — подтвердил дипломат.

По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Накануне, 30 июля, глава офиса украинского президента Алексей Ермак анонсировал переговоры Киева и Вашингтона по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности украинской стороне до вступления в НАТО, пишет Газета.Ru.

«Гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», — написал он в своем Telegram-канале.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что подобные обещания Запада делаются для того, чтобы предотвратить возможный бунт внутри украинского общества.

12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.