Реклама
Прямой эфир
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Общество
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в ВОВ
Мир
Мятежники в Нигере приостановили экспорт урана и золота во Францию
Общество
Мосгорсуд 16 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
Происшествия
Спасатели нашли двух пропавших в горах Кавказа альпинистов
Экономика
Бренд одежды U.S. Polo Assn. возобновит поставки товара в РФ
Спорт
Британский боец Томпсон пообещал одолеть россиянина Дацика в предстоящем бою
Сюжет:

США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе

Госдеп: переговоры США и Украины по гарантиям безопасности начнутся на этой неделе
0
Фото: TASS/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Эти переговоры стартуют на текущей неделе», — подтвердил дипломат.

По его словам, переговоры пройдут в формате видеоконференции.

Американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Накануне, 30 июля, глава офиса украинского президента Алексей Ермак анонсировал переговоры Киева и Вашингтона по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности украинской стороне до вступления в НАТО, пишет Газета.Ru.

«Гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, которые обеспечат способность Украины побеждать сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем. Это будут четко описанные форматы и механизмы поддержки», — написал он в своем Telegram-канале.

Где взлет, там посадка: российская ПВО отбила массированную воздушную атаку
Перехвачены две модернизированные ракеты комплекса С-200 и семь крылатых Storm Shadow

Между тем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что подобные обещания Запада делаются для того, чтобы предотвратить возможный бунт внутри украинского общества.

12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023