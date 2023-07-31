В Госдуме заявили о пустых обещаниях Украине со стороны Запада

Обещания, которые Запад дает Украине, не будут исполнены. Об этом в понедельник, 31 июля, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Так он отреагировал на слова главы офиса украинского президента Андрея Ермака о том, что Украина рассчитывает, что переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе.

«Для украинского общества, в том числе и для команды [президента Украины Владимира] Зеленского, любые переговоры с США, НАТО, Евросоюзом — эта морковка, которую привязали впереди осла на палку, и вот он за этой морковкой идет. Так и Украина, подобно этому ослу, идет за морковкой, которую никогда в жизни не достанет, и уничтожена будет Украина, уничтожен украинский народ благодаря той политике, которую сегодня проводят англосаксы», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Водолацкий отметил, что обещания Запада делаются для того, чтобы предотвратить возможный бунт внутри украинского общества.

«Все эти переговоры связаны только лишь с одним — чтобы то недовольство, тот бунт, который назревает сегодня внутри украинского общества, не выплеснулся наружу и не свергнул ту власть, которая сегодня уничтожает собственный народ. Люди уже понимают, что их просто используют. Советники ЦРУ, Госдепа сразу же вбрасывают через того же Ермака, через Зеленского, через любую информационную систему Украины то, что завтра начнутся переговоры», — сказал депутат.

12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники. Приоритет также отдан системам ПВО.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.