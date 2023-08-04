Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности
Киев и Вашингтон начали переговоры по предоставлению гарантий безопасности. Об этом 3 августа сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Он отметил, что речь идет о двустороннем соглашении, предусмотренном совместной декларацией о поддержке Украины, которая была согласована на саммите НАТО в Вильнюсе.
По словам Ермака, США стали «первой страной, с которой Украина начала этот процесс», что позволит создать модель и для других партнеров.
Ранее, 31 июля, руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе. Они пройдут в формате видеоконференции. Американскую делегацию возглавит заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
12 июля в совместной декларации, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе, отмечалось, что страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, в том числе по наращиванию поставок вооружений Киеву. Уточняется, что гарантии включают в себя усиленные поставки авиации, военных судов и современной наземной техники.
В тот же день Дмитрий Песков заявил, что в Москве негативно относятся к теме предоставления гарантий безопасности Украине, поскольку это является посягательством на безопасность России.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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