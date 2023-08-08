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Дагестан стал лидером по частоте страховых случаев по ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Республика Дагестан заняла первое место по частоте страховых случаев по ОСАГО в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года. Доля страховых случаев в регионе составила 10,6%, то есть более чем каждый десятый застрахованный по ОСАГО становится виновником ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).

На втором месте находится Республика Ингушетия, где частота страховых случаев за год возросла до 8%. На третьем месте расположилась Чеченская Республика: там частота страховых случаев составляет 7,7%. Средняя частота страховых случаев по ОСАГО в России равна 4,7%.

Также в топ-10 по частоте страховых случаев вошли Приморский край (7,2%), Хабаровский край (6,2%), Новосибирская область (6,1%), Карачаево-Черкесская Республика (5,9%), Чувашская Республика (5,6%), Санкт-Петербург (5,5%) и Республика Тыва (5,5%).

«Статистические данные РСА с июля 2022 по июнь 2023 года показывают, что частота страховых случаев продолжает снижаться и составляет 4,7% по стране, что на 0,3% меньше, чем за период с апреля 2022 года по март 2023-го (5%). Это подтверждает актуальность тренда на аккуратную езду. Но в некоторых регионах проблема аварийности остается острой. Показатель частоты страховых случаев по ОСАГО за указанные периоды в Республике Ингушетия увеличился с 7,1 до 8%, и регион поднялся с четвертого места в рэнкинге на второе. Высокая частота страховых случаев на территориях лидеров-регионов рэнкинга говорит о сохранении проблемы с безопасностью дорожного движения и высоким риском мошенничества в ОСАГО», ― прокомментировал президент РСА Евгений Уфимцев.

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Ранее в этот день стало известно, что в I полугодии 2023 года автовладельцы чаще всего разбивали в «тоталь» Porsche Cayenne. За первые шесть месяцев 2023 года в 8% случаев при ДТП машины этой модели были признаны не подлежащими восстановлению, сообщают 8 августа аналитики «АльфаСтрахования».

Также в топ-10 вошли такие автомобили, как BMW 5-й серии (5% от общего числа разбитых без возможности восстановления авто), Porsche Macan (4%), Daewoo Nexia (3%), Chery Tiggo (3%), Skoda Octavia (3%), Lada Kalina (3%), BMW 7-й серии (3%), Mercedes AMG GT (2%) и Volkswagen Jetta (2%).

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