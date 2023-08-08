Porsche Cayenne чаще всего разбивали в ДТП без возможности восстановления

В I полугодии 2023 года автовладельцы чаще всего разбивали в «тоталь» Porsche Cayenne. За первые шесть месяцев 2023 года в 8% случаев при ДТП машины этой модели были признаны не подлежащими восстановлению, сообщают 8 августа аналитики «АльфаСтрахования».

Также в топ-10 вошли такие автомобили, как BMW 5-й серии (5% от общего числа разбитых без возможности восстановления авто), Porsche Macan (4%), Daewoo Nexia (3%), Chery Tiggo (3%), Skoda Octavia (3%), Lada Kalina (3%), BMW 7-серии (3%), Mercedes AMG GT (2%) и Volkswagen Jetta (2%).

«Данные рейтинга говорят о том, что чаще всего попадают в «тотальные ДТП», когда признается полная гибель автомобиля, дорогие модели с большим количеством «лошадей». Часто их обладатели любят покататься на высокой скорости, не всегда соблюдают правила дорожного движения, хотя в текущих условиях даже небольшой ремонт дорогой марки может обернуться признанием «тоталя» ввиду возможности недоступности запчастей и высокой стоимости ремонта, когда его выполнение становится нецелесообразным», ― прокомментировал директор департамента андеррайтинга «АльфаСтрахования» Илья Григорьев.

Ранее, 31 июля, стало известно, что средняя стоимость каско с классическим наполнением (без франшизы и ограничения покрытия) выросла на 5–14% с начала года.

Например, в СОГАЗ зафиксировали увеличение на 14%. Это связано повышением тарифов на европейские и японские бренды авто из-за роста стоимости их ремонта. Также увеличилась доля клиентов, которые страховали новые машины, объяснили в организации.

В первом полугодии 2023-го цена полного каско колебалась в пределах 10% и достигла примерно 70 тыс. рублей, отметили в пресс-службе «Совкомбанк Страхования». Эта тенденция связана с ростом стоимости автомобилей, от которых и рассчитываются взносы по каско, объяснил директор департамента андеррайтинга моторного страхования СК «Росгосстрах» Дмитрий Усанов.