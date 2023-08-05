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Марс 2.0 атакует: как едет новый китайский премиум-кроссовер

Тест-драйв нового кроссовера Exeed RX
Фото: Exeed
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«Это что, теперь вместо «Лексуса»?» — интересуются прохожие, обнаружившие на крышке багажника кроссовера Exeed RX знакомый индекс. Название новинки намекает не только на амбиции молодого бренда из КНР, но и на возможный образец для подражания. Оправданы ли эти ожидания, выяснял корреспондент «Известий», который одним из первых проехал за рулем новой машины.

Идут ноздря в ноздрю

Нет ничего зазорного в том, чтобы ориентироваться на Lexus. Всё же RX — один из первых премиум-кроссоверов и притом успешных — 3,5 млн машин с 1998 года. Интересно, что Exeed RX был представлен всего лишь через несколько месяцев после дебюта Lexus RX пятого поколения. Причем у машин можно найти довольно много общих черт: безрамочная решетка радиатора, 4-цилиндровый турбомотор под капотом, срощенные фонари с лихим изгибом и хитрые внутренние ручки дверей. Даже габариты близки, хотя Lexus за счет громадного носа чуть длиннее.

Габариты Exeed RX: 4775×2920×1671. Колесная база: 2800 мм

Габариты Exeed RX: 4775 × 2920 × 1671. Колесная база: 2800 мм

Фото: Exeed

Мы привыкли, что китайцы копируют чужой опыт, но здесь можно предположить, что Chery справилась сама, просто уловив общие тренды. Либо внедрила в компанию Toyota Motor шпиона, который с самого начала следил за разработкой нового RX.

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Призовой номер

У китайского RX пропорции иные: передний свес короткий, задний — длинный. Плюс узкое боковое остекление, ниспадающая линия крыши, выдвижные ручки. Вдобавок характерная «птичка» на боковине вызывает в памяти Range Rover Velar или Evoque. И это тоже достойный образец для подражания. Передок RX, обрамленный светодиодной рамкой, и безрамочная решетка вызывают прямые аналогии с Omoda C5. Хотя Chery поставила эти автомобили на разные ступени, стиль RX — развитие того, что было намечено в «Омоде».

Заявленный клиренс — 187 мм

Заявленный клиренс — 187 мм

Фото: Exeed

Развивать стоило, учитывая, что RX получил золотую медаль на международном конкурсе дизайна IDA. Странно, что более премиальный кроссовер Exeed унаследовал от «Омоды» не только стилистику, но и фальшивые патрубки. Решение спорное — у TXL и VX выпуск выходит из хромированных насадок. Сделать то же самое на RX несложно — с каждой стороны глушителя выведено по трубе и пустить их через бампер не составило бы труда. Вроде бы мелочь, но если назвался RX, то играй по правилам. Если и выставлять свою бензиновую суть напоказ, то эффектно.

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Тайные кнопки

Интерьер сохранил фирменную для Exeed слоистую структуру, но дизайнеры постарались сделать его менее перегруженным деталями. Ради этого почти все кнопки убрали с глаз долой. Аварийка оказалась на потолке, кнопка электрического ручника и регулировки зеркал — в левой нижней части панели, кнопка ESP — слева от приборки. На виду остались лишь кнопка запуска двигателя, две ручки и пара клавиш климат-контроля плюс ручка смены ездовых режимов. Рычажок трансмиссии — по типу «Мерседесов» спрятан за рулем. У немецкого производителя подсмотрели и клавиши регулировки сидений на дверях, по форме напоминающие сами сиденья. Часть функций, например раздельная регулировка температуры, доступна только через тачскрин. Неудобно? Нужно привыкать? Все вопросы к дизайнерам — они тут главные.

Интерьер может быть красным или черным

Интерьер может быть красным или черным

Фото: Exeed

Несмотря на эргономические странности, интерьер производит хорошее впечатление — почти все панели обшиты мягким кожзамом с прострочкой, в обивке сидений использована толстая натуральная кожа. Подкачали разве что вставки под дерево, которые выглядят слишком пластмассовыми, но на ощущение премиальности это влияет несильно. Хороша и контурная подсветка — вообще светодиодное шоу Exeed RX может показать как внутри, так и снаружи.

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Технологии и творчество

Премиум — это не только кожа и дерево, теперь это еще и технологии. Изогнутая и тонкая панель объединяет два больших ярких дисплея. Графика приборной панели перегружена, варианта с обычными стрелочными циферблатами, к сожалению, здесь нет. Мультимедийное меню довольно запутанно, особенно в том, что касается ездовых настроек. Зато качество картинки с камер кругового обзора выше всех похвал.

Еще одна высокотехнологичная фишка — сенсорные кнопки открывания дверей изнутри. Они не сработают, если будет обнаружена помеха — пешеход, велосипедист или автомобиль.

Стоп-сигнал на спойлере решен оригинально

Стоп-сигнал на спойлере решен оригинально

Фото: Exeed
Единственный размер колес — 20 дюймов

Единственный размер колес — 20 дюймов

Фото: Exeed
Заявленный объем багажника — 660 литров

Заявленный объем багажника — 660 л

Фото: Exeed
Порулевой рычажок — селектор трансмиссии
Подрулевой рычажок — селектор трансмиссии
Фото: Exeed
Для переднего пассажира доступны выдвижная отоманка и массаж

Для переднего пассажира доступны выдвижная оттоманка и массаж

Фото: Exeed
В подголовник водительского кресла встроены дополнительные динамики
В подголовник водительского кресла встроены дополнительные динамики
Фото: Exeed
Задний диван снабжен электрорегулировками спинок, подогревом и вентиляцией

Задний диван снабжен электрорегулировками спинок, подогревом и вентиляцией

Фото: Exeed

К привычным вещам Exeed подходит творчески. Солнцезащитные козырьки сделаны двойными — один можно повернуть вбок. Сиденья заднего ряда снабжены электрорегулировкой наклона и могут складываться. Решение изящное: скобу, к которой крепится спинка, сделали подвижной.

Обычно самый важный пассажир в китайской машине сидит справа сзади, но в RX всевозможные блага достались правому переднему пассажиру — и массаж, и выдвижная оттоманка. Подогрев и вентиляция есть и спереди и сзади, вот только на втором ряду управление ими довольно запутанное.

Интересно, что правый пассажир всё же статуснее левого — единственный воздуховод в торце центрального подлокотника направлен в его сторону. Кроме того, со своего места он может двигать переднее кресло. Водитель, в свою очередь, может регулировать длину подушки своего кресла. Сюда бы еще регулировку наклона самой подушки, которой традиционно лишены машины брендов Chery. В Exeed рассказали, что работают над двумя комплектациями — как более простой, чем представленная в России, так и более богатой. И пообещали добавить массаж в водительское кресло.

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Дополнительная оттоманка на задний ряд, наверное, не влезет, тем не менее места для ног хватает. Багажник пал жертвой пассажирского комфорта и эффектного купеобразного силуэта — объем скромный. К тому же вместительное подполье заняла внушительная запаска на 20-дюймовом литом диске. В качестве компенсации пассажирам предложили вместительную нишу в центральном тоннеле и глубокий отсек с подогревом под передним подлокотником.

Быстрее всех?

Кстати, Chery создавала свою платформу T1Х как раз совместно с Jaguar Land Rover. Платформа T2X Mars 2.0, которая легла в основу RX, — дальнейшее развитие модульной архитектуры. С одной стороны, это довольно обычная для кроссоверов переднеприводная тележка с подключаемыми через муфту задними колесами. С другой стороны, в ней много нового для автомобилей китайского концерна — адаптивные амортизаторы, управление тормозами по проводам и продвинутый комплекс электронных ассистентов.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 с. Средний расход на 100 км — 7,6 л бензина

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 с. Средний расход на 100 км — 7,6 л бензина

Фото: Exeed

Exeed RX заявлен как самая быстрая модель марки: 7,6 с до «сотни». У него тот же мотор, что и у флагманского VX — 2-литровая турбочетверка (249 л.с., 385 Нм), вес должен быть меньше, а кузов более обтекаемый. На самом деле RX ненамного легче флагмана — китайцы не жалели металла на новую модель. Кроме того, 7-ступенчатый «робот» явно бережет сцепление, и даже включение спортрежима радикально не меняет плавный характер разгона. Чтобы быстро ускориться для обгона, нужно брать управление в свои руки и сбрасывать передачи подрулевыми лепестками.

Создалось впечатление, что и подвеска в «спорте» зажимается меньше, чем через отдельное меню настроек для шасси. Кстати, RX позволяет менять отдельно не только усилие на руле, но и усилие на педали тормоза — отдельно можно уменьшить клевки при замедлении.

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Впрочем, настройки несильно меняют характер машины и не добавляют ему спорта. Руль не блещет обратной связью, а тормоза, несмотря на выкрашенный в красный гоночный цвет суппорта, работают как на любой «гражданской» машине.

Любит тишину

RX скорее заточен на комфортное передвижение — на ходу он тих, особенно если закрыть панорамную крышу и багажник шторками. Ради снижения моторных шумов силовой агрегат накрыли губчатыми накладками из материала вроде поролона, и его грубый голос слышан только на разгоне. В дальней дороге можно положиться на адаптивный круиз-контроль.

Кроссовер умеет показывать светодиодное шоу под музыку

Кроссовер умеет показывать светодиодное шоу под музыку

Фото: Exeed

Подвеска с электронными амортизаторами старается разглаживать неровности и подстраиваться под покрытие. Получается не всегда — автомобиль то раскачивается на волнах, то неожиданно жестко проходит серию ям. Всё же ходы подвесок небольшие, а 20-дюймовые колеса (опять постарались дизайнеры) тяжеловаты. В целом инженеры шли на компромисс между умеренными кренами и комфортом на неровной дороге. Электроника не сделала шасси многозадачным, но сделала его «породистым». Особенно если сравнивать RX с другими китайскими кроссоверами.

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Умение быть прозрачным

Exeed RX вроде не выглядит подходящим для внедорожных приключений — клиренс небольшой, муфта с задним редуктором подозрительно компактна, а двигатель снизу прикрыт только пластиковой защитой. Тем не менее несколько внедорожных режимов позволяют ему уверенно брать раскисшие подъемы и продолжать двигаться, даже если одно из колес висит в воздухе. В обычном дорожном режиме кроссовер будет беспомощно буксовать, пока не перегреет трансмиссию.

Вне асфальта здорово выручает система кругового обзора с прозрачным днищем. Некрашеный пластик защищает кузов от возможных касаний с грунтом, резиновые уплотнители на порогах не пропустят грязь внутрь.

Всего для RX предлагают шесть цветов кузова. Матовый «Лунный серый» предлагается за доплату

Всего для RX предлагают шесть цветов кузова. Матовый «лунный серый» предлагается за доплату

Фото: Exeed

Exeed RX, возможно, и недотягивает до немецкого премиума, но это серьезный шаг на выбранном китайским брендом пути. Китайские автомобили становятся не только интереснее с точки зрения потребительских качеств, но и дороже. За новинку Exeed просят 5,4 млн рублей. Ограниченная серия машин, выкрашенная в матовый серый, обойдется в 5,6 млн. И если среди китайцев можно найти аналоги доступнее (такой же, только с перламутровыми пуговицами), Lexus RX, ввезенный по параллельному импорту, выйдет дороже, особенно машины нового поколения.

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