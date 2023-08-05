Марс 2.0 атакует: как едет новый китайский премиум-кроссовер

«Это что, теперь вместо «Лексуса»?» — интересуются прохожие, обнаружившие на крышке багажника кроссовера Exeed RX знакомый индекс. Название новинки намекает не только на амбиции молодого бренда из КНР, но и на возможный образец для подражания. Оправданы ли эти ожидания, выяснял корреспондент «Известий», который одним из первых проехал за рулем новой машины.

Идут ноздря в ноздрю

Нет ничего зазорного в том, чтобы ориентироваться на Lexus. Всё же RX — один из первых премиум-кроссоверов и притом успешных — 3,5 млн машин с 1998 года. Интересно, что Exeed RX был представлен всего лишь через несколько месяцев после дебюта Lexus RX пятого поколения. Причем у машин можно найти довольно много общих черт: безрамочная решетка радиатора, 4-цилиндровый турбомотор под капотом, срощенные фонари с лихим изгибом и хитрые внутренние ручки дверей. Даже габариты близки, хотя Lexus за счет громадного носа чуть длиннее.

Габариты Exeed RX: 4775 × 2920 × 1671. Колесная база: 2800 мм Фото: Exeed

Мы привыкли, что китайцы копируют чужой опыт, но здесь можно предположить, что Chery справилась сама, просто уловив общие тренды. Либо внедрила в компанию Toyota Motor шпиона, который с самого начала следил за разработкой нового RX.

Призовой номер

У китайского RX пропорции иные: передний свес короткий, задний — длинный. Плюс узкое боковое остекление, ниспадающая линия крыши, выдвижные ручки. Вдобавок характерная «птичка» на боковине вызывает в памяти Range Rover Velar или Evoque. И это тоже достойный образец для подражания. Передок RX, обрамленный светодиодной рамкой, и безрамочная решетка вызывают прямые аналогии с Omoda C5. Хотя Chery поставила эти автомобили на разные ступени, стиль RX — развитие того, что было намечено в «Омоде».

Заявленный клиренс — 187 мм Фото: Exeed

Развивать стоило, учитывая, что RX получил золотую медаль на международном конкурсе дизайна IDA. Странно, что более премиальный кроссовер Exeed унаследовал от «Омоды» не только стилистику, но и фальшивые патрубки. Решение спорное — у TXL и VX выпуск выходит из хромированных насадок. Сделать то же самое на RX несложно — с каждой стороны глушителя выведено по трубе и пустить их через бампер не составило бы труда. Вроде бы мелочь, но если назвался RX, то играй по правилам. Если и выставлять свою бензиновую суть напоказ, то эффектно.

Тайные кнопки

Интерьер сохранил фирменную для Exeed слоистую структуру, но дизайнеры постарались сделать его менее перегруженным деталями. Ради этого почти все кнопки убрали с глаз долой. Аварийка оказалась на потолке, кнопка электрического ручника и регулировки зеркал — в левой нижней части панели, кнопка ESP — слева от приборки. На виду остались лишь кнопка запуска двигателя, две ручки и пара клавиш климат-контроля плюс ручка смены ездовых режимов. Рычажок трансмиссии — по типу «Мерседесов» спрятан за рулем. У немецкого производителя подсмотрели и клавиши регулировки сидений на дверях, по форме напоминающие сами сиденья. Часть функций, например раздельная регулировка температуры, доступна только через тачскрин. Неудобно? Нужно привыкать? Все вопросы к дизайнерам — они тут главные.

Интерьер может быть красным или черным Фото: Exeed

Несмотря на эргономические странности, интерьер производит хорошее впечатление — почти все панели обшиты мягким кожзамом с прострочкой, в обивке сидений использована толстая натуральная кожа. Подкачали разве что вставки под дерево, которые выглядят слишком пластмассовыми, но на ощущение премиальности это влияет несильно. Хороша и контурная подсветка — вообще светодиодное шоу Exeed RX может показать как внутри, так и снаружи.

Технологии и творчество

Премиум — это не только кожа и дерево, теперь это еще и технологии. Изогнутая и тонкая панель объединяет два больших ярких дисплея. Графика приборной панели перегружена, варианта с обычными стрелочными циферблатами, к сожалению, здесь нет. Мультимедийное меню довольно запутанно, особенно в том, что касается ездовых настроек. Зато качество картинки с камер кругового обзора выше всех похвал.

Еще одна высокотехнологичная фишка — сенсорные кнопки открывания дверей изнутри. Они не сработают, если будет обнаружена помеха — пешеход, велосипедист или автомобиль.

Стоп-сигнал на спойлере решен оригинально Фото: Exeed Единственный размер колес — 20 дюймов Фото: Exeed Заявленный объем багажника — 660 л Фото: Exeed Подрулевой рычажок — селектор трансмиссии Фото: Exeed Для переднего пассажира доступны выдвижная оттоманка и массаж Фото: Exeed В подголовник водительского кресла встроены дополнительные динамики Фото: Exeed Задний диван снабжен электрорегулировками спинок, подогревом и вентиляцией Фото: Exeed

К привычным вещам Exeed подходит творчески. Солнцезащитные козырьки сделаны двойными — один можно повернуть вбок. Сиденья заднего ряда снабжены электрорегулировкой наклона и могут складываться. Решение изящное: скобу, к которой крепится спинка, сделали подвижной.

Обычно самый важный пассажир в китайской машине сидит справа сзади, но в RX всевозможные блага достались правому переднему пассажиру — и массаж, и выдвижная оттоманка. Подогрев и вентиляция есть и спереди и сзади, вот только на втором ряду управление ими довольно запутанное.

Интересно, что правый пассажир всё же статуснее левого — единственный воздуховод в торце центрального подлокотника направлен в его сторону. Кроме того, со своего места он может двигать переднее кресло. Водитель, в свою очередь, может регулировать длину подушки своего кресла. Сюда бы еще регулировку наклона самой подушки, которой традиционно лишены машины брендов Chery. В Exeed рассказали, что работают над двумя комплектациями — как более простой, чем представленная в России, так и более богатой. И пообещали добавить массаж в водительское кресло.

Дополнительная оттоманка на задний ряд, наверное, не влезет, тем не менее места для ног хватает. Багажник пал жертвой пассажирского комфорта и эффектного купеобразного силуэта — объем скромный. К тому же вместительное подполье заняла внушительная запаска на 20-дюймовом литом диске. В качестве компенсации пассажирам предложили вместительную нишу в центральном тоннеле и глубокий отсек с подогревом под передним подлокотником.

Быстрее всех?

Кстати, Chery создавала свою платформу T1Х как раз совместно с Jaguar Land Rover. Платформа T2X Mars 2.0, которая легла в основу RX, — дальнейшее развитие модульной архитектуры. С одной стороны, это довольно обычная для кроссоверов переднеприводная тележка с подключаемыми через муфту задними колесами. С другой стороны, в ней много нового для автомобилей китайского концерна — адаптивные амортизаторы, управление тормозами по проводам и продвинутый комплекс электронных ассистентов.

С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 7,6 с. Средний расход на 100 км — 7,6 л бензина Фото: Exeed

Exeed RX заявлен как самая быстрая модель марки: 7,6 с до «сотни». У него тот же мотор, что и у флагманского VX — 2-литровая турбочетверка (249 л.с., 385 Нм), вес должен быть меньше, а кузов более обтекаемый. На самом деле RX ненамного легче флагмана — китайцы не жалели металла на новую модель. Кроме того, 7-ступенчатый «робот» явно бережет сцепление, и даже включение спортрежима радикально не меняет плавный характер разгона. Чтобы быстро ускориться для обгона, нужно брать управление в свои руки и сбрасывать передачи подрулевыми лепестками.

Создалось впечатление, что и подвеска в «спорте» зажимается меньше, чем через отдельное меню настроек для шасси. Кстати, RX позволяет менять отдельно не только усилие на руле, но и усилие на педали тормоза — отдельно можно уменьшить клевки при замедлении.

Впрочем, настройки несильно меняют характер машины и не добавляют ему спорта. Руль не блещет обратной связью, а тормоза, несмотря на выкрашенный в красный гоночный цвет суппорта, работают как на любой «гражданской» машине.

Любит тишину

RX скорее заточен на комфортное передвижение — на ходу он тих, особенно если закрыть панорамную крышу и багажник шторками. Ради снижения моторных шумов силовой агрегат накрыли губчатыми накладками из материала вроде поролона, и его грубый голос слышан только на разгоне. В дальней дороге можно положиться на адаптивный круиз-контроль.

Кроссовер умеет показывать светодиодное шоу под музыку Фото: Exeed

Подвеска с электронными амортизаторами старается разглаживать неровности и подстраиваться под покрытие. Получается не всегда — автомобиль то раскачивается на волнах, то неожиданно жестко проходит серию ям. Всё же ходы подвесок небольшие, а 20-дюймовые колеса (опять постарались дизайнеры) тяжеловаты. В целом инженеры шли на компромисс между умеренными кренами и комфортом на неровной дороге. Электроника не сделала шасси многозадачным, но сделала его «породистым». Особенно если сравнивать RX с другими китайскими кроссоверами.

Умение быть прозрачным

Exeed RX вроде не выглядит подходящим для внедорожных приключений — клиренс небольшой, муфта с задним редуктором подозрительно компактна, а двигатель снизу прикрыт только пластиковой защитой. Тем не менее несколько внедорожных режимов позволяют ему уверенно брать раскисшие подъемы и продолжать двигаться, даже если одно из колес висит в воздухе. В обычном дорожном режиме кроссовер будет беспомощно буксовать, пока не перегреет трансмиссию.

Вне асфальта здорово выручает система кругового обзора с прозрачным днищем. Некрашеный пластик защищает кузов от возможных касаний с грунтом, резиновые уплотнители на порогах не пропустят грязь внутрь.

Всего для RX предлагают шесть цветов кузова. Матовый «лунный серый» предлагается за доплату Фото: Exeed